बाहर फंसे मजदूरों के खाते में सरकार डालेगी एक-एक हजार रुपये

भोपाल. मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने के कारण इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के निशाने पर हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भी तत्कालीक कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य में टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी। 23 मार्च से पहले कोई जांच भी नहीं हुई है। अब राज्य में कोरोना की जांच के लिए 9 लैब काम कर रहे हैं। हम जांच के लिए सैंपल्स दिल्ली भी भेज रहे हैं। इस वजह से मध्यप्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।

Don't worry we'll send you more money if needed. We're standing with you. I request people's representatives to make a list of all such people&send it to Chief Minister's Office or Dist collector's office. We will send money as and when the list is sent to us: MP CM SS Chouhan https://t.co/yVuEJzeM1e — ANI (@ANI) April 15, 2020

इसके अलावे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के बाहर फंसे मजदूरों को राहत देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के बहुत सारे मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं। लॉकडाउन बढ़ने की वजह से वह वापस नहीं लौट पाएंगे। उनके रहने.-खाने की व्यवस्था करने के लिए हम उन राज्यों के सीएम से बात की है। साथ ही मजदूरों के खाते में 1-1 हजार रुपये ट्रांसफर करने का फैसला लिया है।

Many workers of MP are stuck in other states.They couldn't return when lockdown was extended.We talked to other CMs to make arrangements for their food&shelter. We've decided to transfer Rs 1000 in accounts of such workers. They'll be able to withdraw it wherever they are: MP CM pic.twitter.com/sQbf7rhuTY — ANI (@ANI) April 15, 2020

उन्होंने मजदूरों से कहा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जरूरत पड़ी तो हम और पैसे देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। हम जनप्रतिनिधियों से अपील करते हैं कि बाहर फंसे लोगों की सूची बनाकर सीएमओ और जिला कलेक्टर के पास दें। हमलोग सूची मिलते ही उनके खातों में पैसा ट्रांसफर कर देंगे।

People in Indore shouldn't be scared, numbers will increase. If someone doesn't know that they're positive, they'll not only risk their own lives but that of others too. So we decided to conduct testings extensively. This will help control Corona: MP CM Shivraj Singh Chouhan https://t.co/LZgf6kvBA4 — ANI (@ANI) April 15, 2020

लोग डरे नहीं



कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के लोगों से अपील की है कि वो डरे नहीं। अगर कोई ये नहीं जानता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है तो वह अपने साथ-साथ दूसरे की जिंदगी को भी जोखिम में डाल रहा है। इसलिए हम बड़े पैमाने पर टेस्ट करवा रहे हैं।