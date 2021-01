CM बोले, 'जो परफार्मेंस देगा, वही टिकेगा' , कोरोना वैक्सीनेशन पर भी दिया बयान...

भोपाल। देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीनेशन (corona vaccination) का काम शुरू होने वाला है, उससे पहले बयानों का आना जारी है। जी हां कोरोना वैक्सीनेशन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ( CM shivraj singh chohan) ने कहा है कि ‘कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां चल रही हैं, मैंने तय किया है कि वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, पहले बाकी को लगे और फिर अपना नंबर आए। जिन्हें प्राथमिकता दी जा रही है, उन्हें लग जाए और बाद में अपना नंबर आए’।

#WATCH ...I have decided that I will not get vaccinated for now, first it should be administered to others. My turn should come afterwards, we have to work to ensure that priority groups are administered with the vaccine: Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/EGbkb70iz2