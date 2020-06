शिवराज का राहुल पर हमला, कहा- अगर आपके पास डेटा नहीं तो दूंगा, देश आपको नकार चुका है

भोपाल. कोरोना संक्रमण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है। दरअसल, राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के चार ग्राफ अपने ट्विटर पर शेयर किए हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा- बार-बार एक ही पागलपन करते हुए अलग-अलग नतीजों की उम्मीद की जा रही है।

बता दें कि राहुल गांधी लॉकडाउन को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। राहुल ने ट्विटर पर चार ग्राफ पोस्ट किए हैं, जिनमें दिख रहा है कि लॉकडाउन के चारों फेज में कोरोना के केस बढ़े हैं। देश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ने पर राहुल गांधी ने केन्द्र सरकार को निशाने पर लिया है।

If you can't cheer up our #CoronaWarriors Rahul Ji, don't try to defame them.



You have been rejected by the country multiple times now and these tactics won't help either.



I'd also like you to share graphs of India's recovery rate; I'll provide that data, if you don't have! https://t.co/3y6KVi3T1b