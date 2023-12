पूर्व सीएम ने अपनी प्रोफाइल में जोड़ दिया 'भाई और मामा', फिर चर्चाओं में शिवराज का यह अंदाज

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता आज भी कायम है...। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल में पूर्व सीएम के साथ ही लिख दिया है भाई और मामा। इससे पहले 2018 में भी पद छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी प्रोफाइल में लिखा था कॉमन मैन...। इस पर भी वे काफी लोकप्रिय हुए थे...।

मध्यप्रदेश में बदले सत्ता समीकरण के बाद अब सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रोफाइल बदलने का सिलसिला तेज हो गया है। नए सीएम के शपथ ग्रहण से थोड़ी देर पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक्स हैंडल पर प्रोफाइल में पूर्व मुख्यमंत्री (former chief minister of mp) लिख दिया था। अब उन्होंने जोड़ दिया है, भाई और मामा। शिवराज का यह अंदाज चर्चाओं में आ गया है, इससे पहले 2018 में भी उन्होंने अपने आप को कॉमन मैन (the common man of madhya pradesh) बताते हुए सोशल मीडिया प्राफाइल बदली थी।