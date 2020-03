भोपाल. मध्यप्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला हो गया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रात 9 बजे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

