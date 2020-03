कोरोना संकट में फंसे हैं किसान, शिवराज बोले- चिंता नहीं करें, मैं इंतजाम कर रहा हूं

View this post on Instagram

आज मंत्रालय में प्रदेश में रबी की फसलों के उपार्जन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मेरे किसान बन्धुओं, आपको चिंता करने या डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। इस मौजूदा संकट से निपटने के पूरे इंतज़ाम मैं कर रहा हूँ। आपको हरसंभव मदद सरकार द्वारा दी जाएगी।