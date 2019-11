अब भाजपा में 'स्टार' नहीं रहे शिवराज सिंह, पार्टी की इस नई लिस्ट ने दिया बड़ा झटका

भोपाल. भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश के किसी भी नेता को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। शिवराज सिंह चौहान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उसके बाद भी शिवराज को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

शिवराज सिंह चौहान नहीं रहे 'स्टार'

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद शिवराज सिंह चौहान को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। शिवराज सिंह चौहान सदस्यता अभियान समिति के प्रभारी भी थे। इस दौरान उन्होंने देश भर का दौरा किया था। लेकिन झारखंड चुनाव के पहले चरण में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। झारखंड चुनाव में पहले चरण के लिए 13 सीटों के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होगी। शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारक नहीं बनाए जाने पर सिय़ासी गलियां में अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है।

क्या बदल रही है शिवराज की भूमिका

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। जिसके बाद कहा जाने लगा कि शिवराज सिंह चौहान की भूमिका अब भाजपा में बदलने वाली है। शिवराज मध्यप्रदेश से निकलकर केन्द्रीय राजनीति में आएंगे। इन अटकलों को और बल तब मिला जब अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान को पार्टी के सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि इस दौरान शिवराज सिंह चौहान यह दावा लगातार करते रहे कि वो मध्यप्रदेश से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। वो मध्यप्रदेश में ही सक्रिय रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचार की लिस्ट से जगह नहीं मिली है।

शिवराज को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं किए जाने के बाद अब एक बार फिर से अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान की भूमिका मध्यप्रदेश में बदलने वाली है। मध्यप्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर भी अटकलें हैं वहीं, पार्टी में संगठन के चुनाव भी चल रहे हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सुर्खियों में हैं।

BJP has issued a list of 40 star campaigners for the 1st phase of the upcoming #JharkhandAssemblyPolls. PM Modi, party President Amit Shah , party Working President JP Nadda & BJP MP from Gurdaspur, Sunny Deol are among the star campaigners. Elections begin from 30th November. pic.twitter.com/Sfl47JohaF