शिवराज सिंह चौहान ही होंगे अगले सीएम? ये दो हो सकते हैं डिप्टी सीएम

भोपाल/ सोमवार को शाम छह बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है। इस बैठक में नेता का चुनाव होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार शिवराज सिंह चौहान के नाम पर आलाकमान ने मुहर लगा दी है। संभव है कि विधायक दल की बैठक के बाद सोमवार शाम को ही राजभवन में एक सादे समारोह में शपथग्रहण हो जाए।

क्योंकि कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई, उससे निपटने के लिए प्रदेश में स्थाई सरकार चाहिए। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के बाद नरेंद्र सिंह तोमर के नाम की भी चर्चा है। रेस में सबसे आगे शिवराज ही है। केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि प्रदेश में अभी जो हालात बने हैं, उससे निपटने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है, जो शपथ के साथ ही एक्शन में आ जाए।

Shivraj Singh Chouhan likely to take oath as Madhya Pradesh CM later today after BJP Legislative Party meeting. (file pic) pic.twitter.com/OepfHMycWC