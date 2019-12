प्रदर्शन के बाद कमलनाथ से जाकर मिले शिवराज सिंह चौहान, इस मुद्दे पर हुई बात

View this post on Instagram

मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मनुआभान टेकरी बलात्कार मामले के विषय में सकारात्मक चर्चा हुई और उन्होंने न्याय के विलंबित होने वाले कारणों को दूर करने का आश्वासन दिया। #बेटी_बचाओ_अभियान #DeathForRapists