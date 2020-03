सीएम हाउस में कमलनाथ से जाकर मिले शिवराज सिंह चौहान, दोनों के बीच 20 मिनट तक हुई बात

भोपाल/ मध्यप्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई है। सीएम कमलनाथ के इस्तीफे को राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है, साथ ही नए सीएम के शपथग्रहण तक पद पर बने रहने का आग्रह किया है। इस बीच पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से जाकर सीएम हाउस में मुलाकात की। दोनों के बीच करीब बीस मिनट तक बात हुई है। मीटिंग के बाद बाहर निकले शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात नहीं की।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा में दोपहर दो बजे फ्लोर टेस्ट होना था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया था। लेकिन कमलनाथ ने शुक्रवार को ही मीडिया को संबोधित करने का फैसला किया था। उसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।



मीडिया के सामने आने के बाद दोपहर में सीएम कमलनाथ ने पहले अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उसके बाद उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। फिर राज्यपाल से मुलाकात कर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कमलनाथ ने कहा कि मैं अभी भी एमपी के लोगों की सेवा करता रहूंगा। बीजेपी को हमारा विकास कार्य रास नहीं आया। पहले ही दिन वह सरकार को अस्थिर करने में जुटी हुई थी।

Bhopal: BJP leader Shivraj Singh Chouhan leaves after meeting Congress' Kamal Nath , at the latter's residence. Kamal Nath has resigned as Madhya Pradesh Chief Minister, ahead of the floor test which was to take place at the state Assembly today. pic.twitter.com/UN2eW1J168