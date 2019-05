उज्जैन में प्रियंका गांधी ने की पूजा, शिवराज ने कहा- किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, आपके भाई झूठ बोल रहे

भोपाल. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव 2019 में पहली बार चुनाव प्रचार के लिए मध्यप्रदेश आईं हैं। उन्होंने चुनावी दौरे की शुरुआत उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना के बाद की है। उसके बाद वो कई जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका के दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका जी महाकाल मंदिर आई हैं। जब वो प्रार्थना कर रही थीं तब वो कमलनाथ और अपने भाई से पूछीं। उनलोगों ने दस दिनों में किसानों के कर्जमाफी की बात कही थी। साथ ही नहीं होने पर सीएम को हटा देने की बात कही थी। शिवराज ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। उन्होंने प्रियंका गांधी से कहा कि आपके भाई को सीएम गलत जानकारी दे रहे हैं और आपके भाई झूठ बोल रहे हैं।

SS Chouhan: Priyanka ji is visiting Mahakal temple,when you offer prayers, do ask Kamal Nath ji&your brother,they had promised loans waivers within 10 days, if not then CM will be removed. Farmers' loans haven't been waived off, CM is misleading your brother&your brother is lying pic.twitter.com/ukuFSJl6t4