शिवराज ने अधिकारियों को चेताया, 'एक-एक की सूची बना रहा हूं, जो गलत कर रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं'

भोपाल/ तख्ता पलट की आहट के बीच मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को चेताया है। सत्ता का खेल में बाजी मारने के लिए बीजेपी पहले से ही दिन रात एक की हुई है। इस बीच पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का चौंकाने वाला बयान आया है। उन्होंने इस बार अधिकारियों को टारगेट किया है। साथ ही फ्लोर टेस्ट को लेकर सरकार पर फिर हमला किया है।

पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद मध्यप्रदेश सरकार को फिर से निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार बहुमत साबित करने से भाग रही है। अगर इनके पास बहुमत होता तो ये सदन में साबित करते। उन्हें पता है कि सरकार संकट में है। भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है और विधायकों की संख्या भी ज्यादा है। कांग्रेस हमसे बहुत पीछे है। गवर्नर के आदेश के बाद भी सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर रही है।



संवैधानिक पदों पर हो रही हैं नियुक्तियां

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये लोग जानते हैं कि हम गए काम से। उसके बावजूद लगातार संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। अलग-अलग आयोग के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को भय और प्रलोभन भी दे रहे हैं। ये लोग घटिया स्तर पर उतर आए हैं। चौहान ने कहा कि जो विधायक हमारे हैं, वो हमारे साथ हैं। यह सरकार किसी का काम धंधा नष्ट कर रही है तो किस पर केस लगा रही है।

अधिकारियों को चेताया

पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि कुछ अधिकारी इनके कहने पर काम कर रहे हैं। मैं उन अधिकारियों को चेतावनी देता हूं। मेरे पास तुरंत खबर आती है। एक-एक की सूची बना रहा हूं जो गलत कर रहे हैं, उसके हम छोड़ेंगे नहीं। एक-एक का हिसाब किया जाएगा। वैसे अधिकारियों की संख्या थोड़ी है, एक-एक से निपटा जाएगा। गलत करने वाले सावधान हो जाएं।

The letter further states,"Family members of some of the 16 MLAs have expressed concerns over safety of the MLAs. I am very worried about these MLAs and request you to take concrete steps to allay our fears". https://t.co/itfpJSekI6