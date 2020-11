मुख्यमंत्री ने परिवार संग किए बालाजी के दर्शन, प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को सुबह तिरुपति पहुंचे एवं उन्होंने भगवान बालाजी के दर्शन किेए। इस दौरान चौहान की पत्नी एवं दोनों बेटे भी साथ थे। चौहान परिवार के साथ आज रात को ही भोपाल लौट आएंगे।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। वहां उन्होंने मंदिर के वरिष्ठ पुजारियों के साथ मुलाकात की एवं उनका भी आशीर्वाद लिया। चौहान ने इस मौके पर मीडिया से चर्चा में कहा कि उन्होंने कोरोना के जल्द खात्मे और प्रदेश की खुशहाली का प्रार्थना भगवान बालाजी से की। चौहान के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह एवं दोनों बेटे कार्तिकेय एवं कुणाल भी साथ हैं।

Telangana: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan and his wife Sadhna Singh Chouhan visit Chinna Jeeyar Ashram in Hyderabad & offer prayers. pic.twitter.com/1LQ8AAjO1d