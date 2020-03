शिवराज ने पहली बार किया दावा- मध्यप्रदेश में गिरेगी कमलनाथ सरकार, भाजपा के पास है बहुमत

भोपाल. सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में जल्द फ्लोर टेस्ट की याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार सुबह 10.30 बजे का समय दिया है। वहीं, दूसरी तरफ मध्यप्रदेश के पूर्व सीए मशिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि मध्यप्रदेश में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है।

क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने?

पूर्व सीएम एसएस चौहान द्वारा मप्र विधानसभा में तत्काल फ्लोर टेस्ट कराने के लिए दायर याचिका पर SC ने एमपी सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। इस मामले में शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा- "मध्यप्रदेश में मौजूदा सरकार निश्चित रूप से गिरेगी। आज, भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्याएं हैं।

