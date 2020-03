शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं अगले सीएम, कमलनाथ के मंत्री ने कहा- नई सरकार को दूंगा समर्थन

भोपाल. मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि मध्यप्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि हम सरकार बनाएंगे। राज्यपाल के न्यौते का इंतजार है। वहीं, दूसरी तरफ मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की रेस में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर का भी नाम शामिल है। वहीं, दूसरी तरफ कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे प्रदीप जायसवाल ने कहा मैं नई सरकार को समर्थन दूंगा।

Pradeep Jaiswal, Independent MLA: I had said that as long as Kamal Nath is there, I'll keep supporting him. But my priority is the people of my constituency, their development & respect of the workers. I feel that now it's not possible in absence of a leadership. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/5aq4HdmmP0