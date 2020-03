विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद बोले शिवराज- ये उत्सव मनाने का वक्त नहीं, ... लड़ना है

भोपाल. शिवारज सिंह चौहान को भाजपा विधायक दल का नेता चुना लिया गया है। अब चौहान के चौथी बार मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। शिवराज रात 9 बजे राज भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले विधायक दल की बैठक में राज्य पर्यवेक्षक अरुण सिंह और विनय सहस्रबुद्धे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए।

Bhopal: Shivraj Singh Chouhan has been elected as the leader of BJP legislative party in Madhya Pradesh, at the meeting held at the party office. MP Observer Arun Singh, and state in-charge Vinay Sahasrabuddhe joined in the meeting from Delhi via video conference. pic.twitter.com/Y2aXQoN5ky