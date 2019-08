शिवराज सिंह चौहान ने कहा- जवाहर लाल नेहरू क्रिमिनल थे, उन्होंने किए थे दो अपराध

भोपाल. मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ( Shivraj Singh Chouhan ) ने मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) से धारा 370 ( Article 370 ) हटाने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं, शिवराज सिंह चौहान ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ( Jawaharlal Nehru ) को लेकर विवादित बयान दिया है। पंडित नेहरू पर हमला बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें क्रिमिनल ( criminal ) बताया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा- पूर्व पीएम पंडित जवाहर लाल नेहरू 'क्रिमिनल' थे। उन्होंने दो अपराध किए थे।

आज पूरा कश्मीर हमारा होता

शिवराज सिंह चौहान शनिवार को भाजपा सदस्यता अभियान ( BJP membership drive ) के लिए ओड़िशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे थे। यहां मीडिया को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा- जब भारतीय फौज ( Indian Forces ) कश्मीर से पाकिस्तानियों को खदेड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, उसी समय पंडित जवाहर लाला नेहरू ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। जिस कारण से जम्मू-कश्मीर का एक-तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। यदि कुछ दिन और सीजफायर की घोषणा नहीं होती, तो पूरा कश्मीर हमारा होता।

