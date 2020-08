मुख्यमंत्री ने फिर की मोदी की जमकर तारीफ, इस बार कहा- 500 वर्षों के सबसे बड़े नेता हैं पीएम मोदी

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। चौहान ने कहा कि कुछ नेता दशक के होते हैं, कुछ नेता शताब्दी के होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 500 सालों के सबसे बड़े नेता हैं। चौहान इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी को कभी युगपुरुष, एक्स्ट्राआर्डिनरी लीडर तो कभी 'मैन आफ आइडियाज' कहकर तारीफ कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की एक बार जमकर तारीफ की। इस बार उन्होंने मोदीजी को 500 वर्षों का नेता बताया।

उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है और अयोध्या में राम जन्म भूमि पर शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी की संकल्प शक्ति के कारण यह संभव हो पा रहा है। चाहे जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा हो या अयोध्या में राम मंदिर का भूमिपूजन करना हो। यह सभी उन्हीं की इच्छा शक्ति और संकल्प के कारण ही पूरा हो पा रहा है। 500 सालों का सपना था जो महायज्ञ था उसकी आज पूर्णाहूति हो रही है।

चौहान ने कहा कि आज मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। आज अयोध्या में भगवान श्रीराम की जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण की शिला रखी जा रही है। हमारा सोभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सरसंघचालक मोहन भागवत इस मौके पर मौजूद हैं। करोड़ों देशवासी भी आज प्रसन्न है। आज सपना साकार हो रहा है। आज उस महायज्ञ की पूर्णाहूति हो रही है, जो 500 साल पहले सपना देखा था।

मीडिया ने जब इस कार्यक्रम के विरोध के बारे में पूछा तो शिवराज ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, आज भगवान राम के मंदिर निर्माण का दिन है, तो आनंद का दिन है, इसलिए किसी विरोधी को कुछ नहीं कहना चाहता।



और क्या बोले शिवराज :-:

-अस्पताल से बुधवार को डिस्चार्ज होने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही लक्षण आए टेस्ट करवाकर इलाज करवाएं। यदि समय पर इलाज शुरू किया तो हम जीत जाएंगे।



-चौहान ने कहा कि यदि छुपाया तो हम संकट में आ जाएंगे, दूसरों को भी संकट में डालेंगे। यह बीमारी लाइलाज नहीं है। समय पर इलाज जरूरी है। मास्क लगाए, दो गज की दूरी रखें, हाथ साफ करते रहें। साबुन से सैनेटाइजर से साफ करते रहें। इसके बाद कोरोना हमारे पास फटक भी नहीं सकता।

मोदी नाम की व्याख्या ऐसे की थी :-:

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर भी जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि MODI नाम में ही छुपा है राज। उन्होंने कहा था कि पहला अक्षर M यानी मोटिवेशनल, मेहनती। दूसरा अक्षर 0 यानी ओजस्वी, अपार्च्यूनिटी, कोरोना की चुनौती को अवसर में बदल दिया। D यानी दूरदर्शिता, डायनामिक लीडरशिप और I मतलब इंस्पायर, इच्छाशक्ति, इंडिया।

मैन आफ आइडियाज :-:

चौहान ने इससे पहले 10 जुलाई को रीवा में स्थापित सौर ऊर्जा परियोजा के लोकार्पण समारोह के वक्त भी मोदी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी को मैन आफ आइडियाज बताया था।



MODI नाम में छुपा है यह राज





वीडियो

https://youtu.be/7BipzuQFGUg

एक्सट्रा ऑर्डिनरी लीडर :-:

जब मोदी यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन में गए थे तो उनकी स्पीच सुन चौहान उनकी स्पीच के कायल हो गए थे। उन्होंने ट्वीट कर तारीफ करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी ने 1.25 बिलियन भारतीयों के सेंटीमेंट्स को बेहद प्रभावशाली ढंग से रखा और वो एक्स्ट्राआर्डिनरी ग्लोबल लीटर के तौर पर उभरे हैं।





Through brilliant speech in US Congress, PM @narendramodi ji has conveyed the sentiments of 1.25 billion Indians in most impressive manner.