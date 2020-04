बढ़ सकती है लॉकडाउन की तारीख, सीएम बोले- जरूरत पड़ी तो हम लॉकडाउन बढ़ा देंगे

भोपाल. 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं इसको लेकर संशय बना हुआ है। इसी बीच मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। वहीं, दूसरी तरफ केन्द्र सरकार भी लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। न्यूज एजेंसी एनआई के अनुसार, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केन्द्र सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। सरकार के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को मंगलवार को बताया कि केंद्र सरकार कई राज्य सरकारों और विशेषज्ञों की अपील के बाद इस पहलू पर विचार कर रही है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं।

Lives of people are more important, economy can be built again but if people die, how will we bring them back? That is why, if the need arises we will extend the lockdown, a decision will be taken based on the situation: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan #CoronaLockdown pic.twitter.com/4lr97YA9em