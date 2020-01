पूर्व सीएम का बड़ा आरोप, कहा- सोनिया गांधी के घर से फैलाई जा रही देश में हिंसा

भोपाल. नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर भाजपा उपाध्यक्ष ने सोनिया गांधी पर हमला बोला है। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए कहा- सोनिया गांधी के आवास से पूरे देश में हिंसा फैलाई जा रही है। हालांकि इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा- न तो मौजूदा नागरिकता कानून टलेगा और न ही इसमें कोई और बदलाव होगा।

Shivraj Singh Chouhan , former Madhya Pradesh CM on CAA protests: 10, Janpath (Sonia Gandhi's residence) is instigating violence in the country. This (Congress) is the same party which indulges in mob lynching&once again wants to spread chaos. pic.twitter.com/w2nxmI727q