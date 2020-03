भाजपा ने बदली रणनीति, सभी विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे शिवराज, राष्ट्रपति शासन की मांग

भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा को कोरोना वायरस के कारण 26 मार्च तक के लिए स्थागित कर दिया गया है। विधानसभा स्थागित होने के कारण सदन में फ्लोर टेस्ट नहीं हो सका। वहीं, दूसरी तरफ मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए भाजपा विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल से मुलाकात कर भाजपा मध्यप्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकती है। वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली में भी सियासी हलचलें तेज हो गई हैं।

Bhopal: Former #MadhyaPradesh CM and BJP leader Shivraj Singh Chouhan along with party MLAs arrive at Raj Bhavan; BJP has filed a petition in SC seeking floor test in MP Assembly. The State Assembly is adjourned till 26th March, in view of Coronavirus. pic.twitter.com/FR3w8DbvZp