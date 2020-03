भोपाल। मध्यप्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता शोभा ओझा की नियुक्ति मध्य प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में कर दी गई है।

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर काम करने वाली शोभा ओझा प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच कई बार मीडिया के सामने आ कर कमलनाथ सरकार का बचाव कर चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी नियुक्ति को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राहुल कोठारी की ओर से विरोध किया जा रहा है।

Madhya Pradesh Women and Children Welfare Department: Congress leader Shobha Oza has been appointed as the chairperson of Madhya Pradesh State Women's Commission. (File pic) pic.twitter.com/hOPGglXZSD