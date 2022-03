निवाड़ी जिले में गरीबों का राशन खा गए shopkeeper

- food grains की हेराफेरी करने वाले राशन दुकानों से होगी वसूली

- जितने क्विंटल का किया घोटाला उतना खाद्यान हुआ कट

भोपाल Published: March 21, 2022 10:07:46 pm

निवाड़ी में 150 करोड़ रुपए के राशन घोटले की जांच करने गठित हुई टीम

भोपाल। सरकार ने निवाड़ी जिले मेंRation scam of one hundred and fifty crore rupees की जांच के लिए तीन सदस्यीय अधिकारियों की एक टीम बना दी है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर पीएल राय, राजीव शर्मा और खाद्य अधिकारी टीकमगढ़ आरएस कोठारी शमिल हैं। यह टीम अप्रैल के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट खाद्य विभाग को सौंपेगी। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर इसमें शामिल दुकान संचालकों और अधिकारियों से इसकी वसूली भी की जाएगी। वहीं खाद्य विभाग ने निवाड़ी जिले के एक लाख क्विंटल food grains और 60 हजार लीटर केरोसिन के आवंटन को रोक दिया है। यह आवंटन दुकानों को तभी जारी होगा, जब जांच पूरी हो जाएंगी।

निवाड़ी जिले में पिछले कई महीनों से खाद्य विभाग आवंटन कम कर रहा था। इसको लेकर वहां के जन प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से शिकायत की, कि food grains सभी हितग्राहियों को नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में खाद्य विभाग के मैदानीय अधिकारियों से कलेक्टर ने पूछ-तॉछ की तो उन्होंने बताया कि पीओएस मशीन में कोरोना काल के समय का खाद्यान्न आवंटन दर्ज नहीं होने से ऑन लाइन food grains आवंटन कम दिखा रहा है। जबकि खाद्यान्न सभी हितग्राहियों को नियमित रूप से बांटा जा रहा है। कलेक्टर ने इस बात पड़ताल की तो पाया कि पीओएस मशीन यानी की ऑन लाइन में आवंटन कम और दुकानदारों के रिकार्ड में ज्यादा आवंटन होना पाया गया। कलेक्टर ने इस संबंध में खाद्य विभाग को पत्र लिखकर जांच कराने को लिए लिखा है।





दुकानदारों की तरफ से तर्क

shopkeepers तर्क है कि जब कोरोना काल चल रहा था उस समय बिना पीओएस मशीन के हितग्राहियों को खाद्यान्न आवंटन के आदेश दिए गए थे। इससे दुकानदारों ने हितग्राहियों को जो खाद्यान्न जारी किया उसका रिकार्ड POS machine में नहीं चढ़ाया। इससे दोनों के स्टाक में अंतर आ रहा है। अब खाद्य विभाग ने हितग्राहियों के द्वारा रजिस्टर में लगाए गए अंगूठे की जानकारी दुकान संचालकों से मांगी है। जिसके पास हितग्राहियों के अंगूठा, हस्ताक्षर और आधार नम्बर रजिस्टर में दर्ज नहीं होगा, उनसे अंतर का खाद्यान्न दुकान संचालकों से वसूला जाएगा।



पन्ना में भी हुई थी इस तरह की गड़बड़ी

पन्ना जिले में भी कुछ इसी तरह की गड़बड़ी सामने आई थीं। इस जिले की दो सौ दुकान संचालकों ने खाद्यान्न आवंटन के संबंध में रिकार्ड और रजिस्टर में हितग्राहियों के अंगूठे अथवा हस्ताक्षर नहीं दिखा पाए थे, जिससे उन दुकान संचालकों से यह खाद्यान्न वसूला गया है। जबकि 80 दुकान संचालकों ने हितग्राहियों के हस्ताक्षर सहित पूरे रिकार्ड दिखा दिए थे।



कलेक्टर ने लिखा पत्र

कलेक्टर निवाड़ी ने जनवरी 2022 को प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन को उक्त घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराने के संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि 158 उचित मूल्य दुकानों में गेहूं 60326.24 क्विंटल चावल 31173. 31 क्विंटल, मोटा अनाज 1343.28 क्विंटल, शक्कर 1015.326 क्विंटल, नमक 2123.358 क्विंटल, केरोसिन 66048 लीटर, अनियमितता पाई गई। जिसकी खुले बाजार में लगभग 150 करोड़ कीमत बताई जा रही है।

