आज से नई शुरुआत, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन इन नियमों का करना होगा पालन

भोपाल. आयुक्त, स्वास्थ्य फैज अहमद किदवई ने शॉपिंग मॉल में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं फैलाव की रोकथाम के मद्देनजर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि केवल कंटेनमेंट के बाहर स्थापित शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। मॉल में गेम जोन, बच्चों के खेलने का क्षेत्र तथा सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। शॉपिंग मॉल प्रबंधक को सेनेटाइजर डिस्पेंचर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। मॉल में मॉस्क पहनकर केवल लक्षणरहित ग्राहकों एवं कर्मचारियों को आने की अनुमति दी जानी चाहिये।

Shopping malls, hotels and restaurants situated outside containment zones can open from today. However, there will be a complete ban on gatherings: Tarun Pithode, District Collector, Bhopal #MadhyaPradesh