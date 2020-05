Big Breaking: श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए रेलवे ने की बड़ी घोषणा, अब तक 30 ट्रेनें आ चुकी हैं एमपी

भोपाल. दूसरे राज्यों में फंसे नागरिकों को वापस मध्यप्रदेश लाने का सिलसिला लगातार जारी है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गी हैं। अब रेलवे द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। सोमवार को भारतीय रेलवे ने कहा है कि श्रमिक ट्रेन अब अधिकतम तीन रेलवे स्टेशन पर रुक सकती हैं। इसके साथ ही ट्रेन अब अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ चलेंगी। माने श्रमिक स्पेशल ट्रेन में अब 1700 लोग यात्रा कर सकेंगे। अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 1200 लोग ही यात्रा कर रहे थे।

12 दिनों में 60 हजार श्रमिक वापस आए

कोरोना संक्रमण के कारण विभिन्न प्रदेशों में फंसे मध्यप्रदेश के करीब एक लाख 90 हजार श्रमिक अब तक प्रदेश में वापस लाए जा चुके हैं। सोमवार तक गुजरात से 95 हजार, राजस्थान से 42 हजार, महाराष्ट्र से 40 हजार श्रमिकों के साथ ही गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना से भी श्रमिक लाये गये हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे मध्यप्रदेश के करीब 60 हजार श्रमिकों को पिछले 12 दिनों में उनके गृह स्थान पहुंचाया गया है।

अब तक 30 ट्रेन पहुंची मध्यप्रदेश

अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम आईसीपी केशरी ने जानकारी दी है कि 9 मई को 6 ट्रेन विभिन्न स्थानों से आई थीं। श्रमिकों को लेकर 10 मई को कुल 10 ट्रेन विभिन्न स्थानों से मध्यप्रदेश आई हैं। इस प्रकार अब तक 30 ट्रेन मध्यप्रदेश आ चुकी हैं। उन्होंने बताया है कि 11 मई को भी 10 ट्रेन मध्यप्रदेश आयेंगी।

Ministry of Railways modifies guidelines on movement of stranded persons by Shramik Special Trains- trains to now have up to 3 stoppages in destination state, train capacity should be equal to no. of sleeper berths on the train pic.twitter.com/wKBA5GpLHa