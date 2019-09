फैसला: SIT करेगी हनी ट्रैप मामले की जांच, गिरफ्तार महिलाओं के पास हैं कई सफेदपोशों के वीडियो

भोपाल/ मध्यप्रदेश सरकार के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने हनीट्रैप मामले में बड़ा फैसला लिया है। इस मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। पुलिस मुख्यालय में बड़े अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में यह तय हो गया है कि अब हनी ट्रैप मामले की जांच एसआईटी करेगी। एसआईटी के चीफ भोपाल के पूर्व डीआईजी श्री निवास वर्मा होंगे।

हालांकि अभी एसआईटी के सदस्यों के नाम फाइनल नहीं हुए हैं। एसआईटी से इस मामले की जांच करवाने को लेकर कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी। अब एसआईटी का गठन पुलिस मुख्यालय का बड़ा फैसला माना जा रहा है। क्योंकि इस मामले में कई सफेदपोशों के बेनकाब होने की संभावना है। स्थानीय पुलिस पर इस केस को लेकर काफी दबाव है। गिरफ्तार महिलाओं के अप्रोच कई रसूखदारों तक हैं।

Matter of blackmailing officials & politicians, in Bhopal: A Special Investigation Team (SIT) has been constituted by the Police Headquarters to investigate the matter. #MadhyaPradesh