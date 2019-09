हनी ट्रैप मामले में SIT की बड़ी कार्रवाई, श्वेता विजय जैन-आरती दयाल के बैंक खाते और लॉकर सील

भोपाल/ हनी ट्रैप मामले में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इंजीनियर के सस्पेंड होने के बाद अब आरोपियों के खिलाफ एसआईटी के एक्शन शुरू हैं। इस गिरोह की मास्टरमाइंड श्वेता विजय जैन और आरती दयाल पर अब कार्रवाई हुई है। आरती और श्वेता ने ब्लैकमेलिंग के धंधे से अकूत संपत्ति कमाई है।

आरती दयाल और श्वेता विजय जैन इस गिरोह की सरगना है। एसआईटी ने दोनों के खिलाफ पहली कार्रवाई की है। दो बैंक अकाउंट और दो बैंक लॉकर एसआईटी ने सील कर दिए हैं। सील किए गए अकाउंट और लॉकर आरती दयाल और श्वेता विजय जैन के हैं। दोनों खातों और लॉकरों की अब एसआईटी जांच करेगी।

Madhya Pradesh honey trap matter: Special Investigation Team (SIT) has seized 2 bank accounts and 2 bank lockers belonging to accused Shweta Vijay Jain and Aarti Dayal.