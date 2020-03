राज्यपाल के आदेश के बाद भी एमपी में टल सकता है फ्लोर टेस्ट, मंत्री के दिए संकेत

भोपाल. मध्यप्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच कमलनाथ कैबिनेट के मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा- कल परीक्षा ( फ्लोर टेस्ट ) होगी कोई जरूरी नहीं है। अभी तो कोरोना चल रहा है। सियासी उठापटक के बीच सीएम कमलनाथ कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए।

Pradeep Jaiswal, #MadhyaPradesh Minister and independent MLA, after state cabinet meeting: We have the numbers. CM is confident. Wait and watch. Kal pariksha (floor test) hogi koi zaroori nahi hai, abhi toh corona chal raha hai. pic.twitter.com/JuxQf5F2tw