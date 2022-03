beneficiaries के WhatsApp पर आएगी राशन लेने की पर्ची

पीडीएस की पात्रता पर्ची बनाने हितग्राही घर बैठे कर सकेंगे आवेदन

हितग्राहियों के व्हाटसअप पर मिलेगी स्वीकृति

4 करोड़ 97 लाख हितग्राही ले रहे हैं खाद्यान्न वितरण का लाभ

भोपाल Published: March 24, 2022 08:48:12 pm



भोपाल। ration distribution में अपना नाम जोडऩे और पात्रता पर्ची बनवाने के लिए beneficiaries घर बैठे आवेदन ऑन लाइन कर सकेंगे। यह पर्ची हितग्राही को उनके WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी उन्हें कार्यालयों के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पात्रता पर्ची के लिए नियमों को और अधिक व्यवहारिक बनाया गया है। अब जनपद कार्यालयों से आवेदन के सत्यापन की व्यवस्था समाप्त करते हुए स्थानीय निकाय द्वारा जांच उपरांत सत्यापन किया जाएगा। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के बादe-mail or mobile के माध्यम से पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही की जा रही कार्रवाई से हितग्राही को एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। एक करोड़ 17 लाख परिवारों के 4 करोड़ 97 लाख पात्र हितग्राही लाभ ले रहे हैं।





-----

मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना

Minister of Food and Civil Supplies and Consumer Protection बिसाहूलाल सिंह ने बताया मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना में 20 जिलों के 89 विकासखंड के 6876 आश्रित ग्रामों के 8 लाख 57 हजार परिवार को राशन वितरित किया गया। इस योजना के तहत 19 हजार 650 मीट्रिक टन खाद्यान्न स्थानीय जनजातीय वर्ग के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए वितरित किए गए।



fair price shop से मिलेगा फोर्टिफाइड आटा

प्रदेश सरकार fair price shop से गेहूं के स्थान पर fortified flour का वितरण करेगी। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया जाएगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में पीडीएस के तहत आटे का वितरण किया जा रहा है। making flour from wheat में 552 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय आएगा। पायलट प्रोजेक्ट के परिणाम स्वरूप इस योजना को आगे निरंतर किया जा सकेगा। इन दुकानों से अभी फोर्टिफाइड चावल एवं नमक का वितरण किया जा रहा है।

