बेटियों को मजबूत बनाएंगे, हर हिंसा का करेंगे विरोध

- निर्भया कांड की नवमी वर्षी पर, निर्भया की स्मृति में सभा

- निर्भया फाउंडेशन ने महिला आश्रय गृह में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन

भोपाल. 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया कांड की स्मृति में निर्भया फाउंडेशन द्वारा शाहजहानाबाद स्थित निर्भया महिला आश्रय गृह में शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी ने मोमबत्तियां जलाकर एवं मौन रहकर ऐसी घटनाओं का विरोध दर्ज कराया। साथ ही, महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जागृत होने पर बल दिया गया।

कार्यक्रम का समापन महिला हिंसा के विरुद्ध निर्भया फाउंडेशन के सदस्यों ने शपथ लेकर किया। इस मौके पर आश्रम की महिलाओं के साथ साथ क्षेत्र की अन्य महिलाएं भी मौजूद रही। खास बात यह रही कि सभी ने बेटियों को बचाने और उन्हें शिक्षित करने का संकल्प लिया। साथ ही, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपने को हर समय समर्पित रखने का संकल्प लिया। सभा में ज्योति सिंह पाण्डे यानी निर्भया की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन भी रखा गया।

