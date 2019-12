Surya Grahan 2019: मध्यप्रदेश के कई शहरों में दिखा सूर्य ग्रहण, ऐसा था सूरज का नजारा

भोपाल। मध्यप्रदेश में भी साल का अंतिम सूर्य ग्रहण देखा गया। उज्जैन, राजगढ़, ग्वालियर और भोपाल से खबर है कि लोगों ने इस सुंदर नजारे को देखा। हालांकि सभी स्थानों पर टेलिस्कोप की व्यवस्था की गई थी और साथ ही सीधे चश्मे की भी व्यवस्था की गई थी। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में छात्रों और आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं इसके कारण सड़कों पर भी आवाजाही कम नजर आई।

भोपाल में साइंस सेंटर में उमड़ी भीड़

सूर्यग्रहण का नजारा देखने को लिये भोपाल के साइंस सेंटर में भी भीड़ उमड़ पड़ी। यहां विशेष टेलिस्कोप की व्यवस्था की गई थी। विशेषज्ञ बच्चों को और आम लोगों को सूर्यग्रहण कैसे होता है, इसके प्रभाव के बारे में समझा रहे थे। उधर, भोपाल के चिनार पार्क में भी लोगों ने सूर्यग्रहण का नजारा देखा, यहां पहले से लोग जमा हो गए थे।

