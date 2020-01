तानाशाह हिटलर या मुसोलिनी किसके सैनिक थे सोनिया गांधी के पिता?

भोपाल. कांग्रेस नेता केन्द्र की मोदी सरकार को तानाशाही सरकार बताते हैं। कांग्रेस के कई नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना जर्मन तानाशाह हिटल से करते हैं। इस दौरान मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की उपाध्यक्ष उमा भारती ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उमा भारती ने कहा कि सोनिया गांधी के पिता तानाशाह मुसोलिनी के सेना के सैनिक थे। उमा ने जहां सोनिया के पिता को मुसोलिनी का सैनिक बताया वहीं, भाजपा के सुब्रमण्‍यम स्‍वामी ने सोनिया गांधी के पिता को हिटलर की सेना का सैनिक बताया था।

Uma Bharti,BJP: Jinnah is no more but Rahul Jinnah & Priyanka Jinnah are there who are disturbing environment & instilling fear among Muslims on CAA. Did anyone of us say that Sonia Gandhi's father was a soldier in Mussolini's army in Italy? pic.twitter.com/Wq98toiFBn