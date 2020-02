अफसरों की लव स्टोरी लिखने वाली IAS के आदेश पर 'फंसी' सरकार, तो अधिकारी पर तुरंत गिरी गाज

भोपाल/ IAS अधिकारी छवि भारद्वाज के आदेश के बाद कमलनाथ की सरकार मुश्किल में फंस गई थी। उस आदेश के बाद बीजेपी हमलावर हो गई थी। एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के संचालक छवि भारद्वाज ने नसबंदी को लेकर एक आदेश जारी किया था। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को टारगेट दिया था कि अगर पूरा नहीं करेंगे तो वेतन भी नहीं और नौकरी भी जाएगी।



छवि भारद्वाज के इस ऑर्डर के बाद कमलनाथ की सरकार फंस गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने तो सरकार को तानाशाही करार दे दिया। साथ ही इमरजेंसी से तुलना करने लगी। सुबह से ही इस खबर को लेकर मध्यप्रदेश में खलबली मची थी। विवाद जब तुल पकड़ने लगा तो दोपहर बाद कमलनाथ की सरकार बैकफुट पर आ गई और एनएचम के आदेश को वापस ले लिया।

अधिकारी पर भी गिरी गाज

सरकार इस इस फजीहत से गुस्से में थी। पहले तो एनएचम के मिशन संचालक छवि भारद्वाज के आदेश को वापस लिया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के छवि भारद्वाज की छुट्टी भी कर दी गई। आदेश वापस लेने के कुछ घंटे बाद ही उन्हें स्वास्थ्य विभाग से हटाकर मंत्रालय में अटैच कर दिया। आईएएस अधिकारी छवि भारद्वाज की छवि मध्यप्रदेश में एक कड़क और ईमानदार ऑफिसर के रूप में रही है।

Madhya Pradesh: IAS Chhavi Bhardwaj has been posted as Officer on Special Duty (OSD) at state secretariat. https://t.co/7VY8HywGJ1