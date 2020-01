22 साल की उम्र में बनीं IAS, कलेक्टर रहते AK-47 से की थी फायरिंग, अब इस वजह से हो रही है चर्चा

भोपाल/ राजगढ़ कलेक्टर को लेकर बीजेपी नेता द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आईएएस लॉबी एकजुट हो गई है। कई महिला आईएएस अधिकारी राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता के साथ खड़ी हैं। साथ ही बीजेपी नेता के बयान की निंदा की है। उन्हीं में से एक आईएएस अधिकारी स्वाति मीणा नायक भी हैं। जिनकी टिप्पणी की खूब तारीफ हो रही हैं।

कलेक्टर निधि निवेदिता पर पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा सबने की है। आईएएस स्वाति मीणा नायक ने ट्वीट कर लिखा है कि रैली में नेता द्वारा उपयोग किए गए शब्द महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि क्या यह वही धरती है, जहां लक्ष्मी और दुर्गा की पूजा होती है। इस वजह से स्वाति मीणा नायक की खूब तारीफ सोशल मीडिया पर हो रही है।

Strongly condemn the use of derogatory language in a public rally in #Rajgarh against the district administration and trampling on the dignity of women. #4dignity @Indrakeshari @IASassociation. Is this the land of people worshipping Durga and Lakshmi???