सडक़ पर घूम रहे आवारा मवेशी, दे रहे दुर्घटना को निमंंत्रण

शहर की सडक़ों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को पकडऩे में नगरपालिका का अमला नाकाम साबित हो रहा है। यही कारण है कि शहर की सडक़ों पर फिर से आवारा मवेशियों के झुंड नजर आने लगे हैं।

Stray cattle roaming on the road, giving invitation to accident