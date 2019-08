17 अगस्त को सूर्य बदल रहा है राशि, इन 5 राशियों की जिंदगी से दूर हो जाएंगे सारे दुख

भोपाल। आने वाले दिनों में कई राशियों की कुंडली में बड़ा बदलाव होने वाला है। शहर के ज्योतिषाचार्य जगदीश शर्मा बताते है कि पूरे 11 महीने के बाद सूर्य अपनी राशि बदल रहा है। आने वाली 17 अगस्त को दोपहर 1:00 बजे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। पंडित जी बतीत है कि यह सूर्य की अपनी राशि है। जिसमें सूर्य काफी बलवान माने जाते हैं। अगर किसी राशि में सूर्य का गोचर शुभ है तो अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होंगे किंतु यदि आपकी राशि से सूर्य का गोचर अशुभ भाव में पड़ता है तो यह आपके लिए कुछ चिंता कारक हो सकता है। जानिए किन राशियों के लिए सूर्य का राशि बदलना शुभ है.....

zodiac on August 17 " src="https://new-img.patrika.com/upload/2019/06/07/02_4965882-m.png">

मकर राशि

सूर्य का राशि परिवर्तन होने से यह समय आपके लिये शुभ रहने के आसार हैं। सूर्य आपके लिये धन प्राप्ति के योग बना रहा है। करियर के मामले में भी आपके लिये कार्योन्नति के योग बन सकते हैं। पर्सनल लाइफ में भी सौहार्द कायम रह सकता है। स्वास्थ्य भी सामान्य बने रहने के आसार हैं।

वृश्चिक राशि

आप अपने जीवन में बहुत से नए परिवर्तन देखने को प्राप्त होंगे। इस राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर सूर्य देव की कृपा दृष्टि बनी रहने वाली है जिसकी वजह से इनके जो भी कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं। वह सफलतापूर्वक पूरे होंगे इस राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज के दिन से बहुत ही शुभ समय आरंभ हो रहा है जिसकी वजह से यह अपने कार्य क्षेत्र में तेजी से प्रगति करेंगे। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।