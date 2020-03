सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश: हाथ उठाकर मतदान, कार्यवाही का हो लाइव टेलिकास्ट

नई दिल्ली/भोपाल. मध्यप्रदेश में चल रहे सियासी संकट को सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को ही फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की थी। शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि खरीद-फरोख्त ना हो इसके लिए जल्द फ्लोर टेस्ट होना चाहिए।

कोर्ट ने अपने फैसले में क्या निर्देश दिये हैं

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान आदेश दिया कि सदन में हाथ उठाकर वोटिंग होगी और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। फ्लोर टेस्ट शाम पांच बजे से पहले पूरा करना होगा। आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और क्या निर्देश दिये हैं...

Supreme Court says the floor test would be held by show of hands in accordance with the law. Floor test to be completed by 5pm tomorrow. https://t.co/BliWyVCgwu