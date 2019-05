साध्वी की जीत पर स्वरा बोलीं- भारत में नई शुरुआत, पहली बार संसद में आतंकी घटना की आरोपी...

भोपाल. बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर शुरू से ही बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा को लेकर मुखर रही हैं। साध्वी के उम्मीदवार बनने के बाद भी वह उनके खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। भोपाल आकर भी उन्होंने लोगों को दिग्विजय सिंह को चुनने की सलाह दी थी।

साध्वी प्रज्ञा मालेगांव धमाके की आरोपी हैं। उनकी जीत के बाद स्वरा भास्कर ने ट्वीट की हैं। उन्होंने लिखा है कि भारत में नई शुरुआत। पहली बार हमलोग आतंकी घटना की संदिग्ध को संसद भेज रहे हैं वू हू....। अब पाकिस्तान की खबर कैसे लेंगे? साध्वी का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

Yayyyeeeee for New beginnings #India ! First time we are sending a terror accused to Parliament 💃🏾💃🏾💃🏾💃🏾💃🏾💃🏾💃🏾 Woohoooo! How to gloat over #Pakistan now??!??? 🤔🤔🤔🤔 #LokSabhaElectionResults20