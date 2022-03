traffic in bhopal : शहर का ट्रैफिक सुधारने आधा दर्जन प्रयोग, लेकिन आफिस ऑवर्स में सड़कों पर जाम से नहीं राहत

traffic in bhopal : राजधानी का ट्रैफिक सुधारने के लिए यातायात विभाग के प्रयोग तो बेहतर हुए पर असर कुछ ही दिन दिखा। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में यातायात को दुरुस्त करने के लिए जन सहयोग से यातायात सुधार योजनाओं को लागू किया गया, लेकिन बेहतर परिणाम सामने नहीं आए। प्रयोग कि शुरुआत जिस शिद्दत से होती है उसे लगातार कायम रखना होगा।

traffic in bhopal: भोपाल शहर में हर साल वाहनों की संख्या सड़कों के अनुपात के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। आउटर सर्कल में रहवासी क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है। इस लिहाज से निजी वाहनों की संख्या में उछाल आया है। वहीं भोपाल में चलने के लिए आज भी 15 साल पुरानी निर्मित एवं कम चौड़ाई वाली सड़कें हैं, जो अब ट्रैफिक जाम का शिकार हो रही हैं। शहर में अनेक स्थानों पर चल रहे construction projects, बेतरतीब तरीके से बनाए गए ब्रिज एवं FLYOVER भी ट्रैफिक की समस्या से निजात दिला पाने में अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की वजह से शहर के नए रास्तों को अकसर डायवर्ट कर दिया जाता है, जिससे ट्रैफिक जाम के हालात बनते हैं। विभाग का कहना है, जनता में जागरुकता की कमी है और उनका सहयोग नहीं मिलता। संसाधनों को सहेजने आवश्यक फंड का इंतजाम नहीं होना भी एक प्रमुख वजह है। इसके अलावा सबसे प्रमुख कारण वे नवाचार भी हैं जो कि अधिकारियों ने शुरू तो किए लेकिन उसके बाद उन्हें भूल गए।

traffic in bhopal is still out of control