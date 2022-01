बढ़ रहे कोरोना केसेस को चुनौती के रूप में ले : मुख्यमंत्री चौहान

सभी व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद रखें

मुख्यमंत्री ने की कोरोना नियंत्रण एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा

कोरोना से निपटने के लिए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन आपूर्ति, होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेन्टर आदि सभी व्यवस्थाओं को चाक-चौबन्द रखा जाए



भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के केसेस रोजाना बढ़ रहे है। यद्वपि अधिकांश को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ रहा है, वे घर पर होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। फिर भी बढ़ रहे कोरोना प्रकरणों को चुनौती के रूप में ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन आपूर्ति, होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेन्टर आदि सभी व्यवस्थाओं को चाक-चौबन्द रखा जाए।

