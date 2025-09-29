इस मंदिर में सीधे नहीं, ‘उल्टे फेरे’ लगाने से पूरी होती है हर मनोकामना

इसके पीछे जो कथा है वह काफी रोचक है। कथा के अनुसार जब उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन था, उस समय वह काशी गए थे। उन्होंने माता रानी की कठिन तपस्या की और उज्जैन चलने का आग्रह किया। तपस्या से प्रसन्न होकर माता रानी उज्जैन चलने केलिए तैयार हुई, लेकिन उन्होंने विक्रमादित्य के सामने एक शर्त रखी कि जहां सुबह हो जाएगी, उनके चरण काशी में ही रहेंगे।