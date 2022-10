अक्टूबर में 11 साल बाद तापमान 16 डिग्री से नीचे, दिवाली पर बढ़ेगी सर्दी

मौसम का मिजाज: देर आई दुरुस्त आई सर्दी, 15.6 डिग्री तक पहुंचा तापमान, पहले 11 अक्टूबर 2011 को 11 डिग्री तक पहुंचा था पारा, पिछले 11 साल बाद अक्टूबर के 16 दिन में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री से नीचे

भोपाल Updated: October 17, 2022 10:06:16 am

भोपाल. शहर में भले ही सर्दी की दस्तक इस बार थोड़ी देरी से हुई, लेकिन अच्छी सर्दी के आसार दिखाई देने लगे हैं। तीन चार दिन से शहर में गुलाबी सर्दी का दौर चल रहा है और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। शनिवार को भी शहर का न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक सबसे कम है। इस प्रकार पिछले 11 साल बाद अक्टूबर माह के शुरुआती 16 दिनों में न्यूनतम तापमान में 16 डिग्री के नीेचे Temperature below 16 degrees in October in Bhopal गया है। इसके पहले 11 अक्टूबर 2011 को शहर का न्यूनतम तापमान Temperature पहले पखवाड़े में 11 डिग्री तक पहुंचा था। ऐसे में दिवाली पर ठंड बढ़ना तय है.

मौसम का मिजाज

शहर में गुलाबी सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। दिन में तेज धूप खिल रही है, तो सुबह और रात में ठंडक का अहसास होने लगा है। मौसम सर्द होते ही रात के समय एसी, कूलर चलना बंद हो गए हैं, वहीं पंखों की भी स्पीड कम हो गई है। दिन में तेज धूप के चलते दिन में जहां धूप चुभ रही है तो रात के समय ठंडक का अहसास हो रहा है। इस समय हवा का रुख भी उत्तर पूर्वी बना हुआ है, जिसके कारण इन दिनों न्यूनतम तापमान Temperature में गिरावट का सिलसिला चल रहा है। 1 से 16 अक्टूबर के तापमान Temperature की स्थिति

तारीख न्यूनतम

15 अक्टूबर 2021 16.2

6 अक्टूबर 2020 17.1

15 अक्टूबर 2019 18.6

9 अक्टूबर 2018 18.2

4 अक्टूबर 2017 19.4

13 अक्टूबर 2016 18.2

10 अक्टूबर 2015 18.8

12 अक्टूबर 2014 18.6

14 अक्टूबर 2013 20.6

15 अक्टूबर 2012 17.9

11 अक्टूबर 2011 11 डिग्री न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट

शहर के न्यूनतम तापमान Temperature में इन दिनों हल्की गिरावट का दौर चल रहा है। इसका कारण यह है कि हवा का रुख उत्तरी और उत्तर पूर्वी चल रहा है, जिसके कारण ठंडक बनी हुई है। शनिवार के मुकाबले रविवार को न्यूनतम तापमान में फिर आधे डिग्री से अधिक की गिरावट आई, वहीं अधिकतम तापमान स्थिर रहा। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को अधिकतम तापमान 30.3 और न्यूनतम 16.2 डिग्री दर्ज किया गया था। अभी तापमान में चलता रहेगा उतार चढ़ाव का दौर

मौसम विज्ञानी एसएन साहू ने बताया कि इस समय हवा का रुख उत्तर पूर्वी है। अगले दो तीन दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है, वहीं 18 अक्टूबर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, इसके प्रभाव के कारण 18 के बाद न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है और अगर बर्फबारी होती है, तो दिवाली के आसपास फिर न्यूनतम तापमान Temperature में गिरावट हो सकती है। इस माह के आखिरी में तापमान 13 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। पढ़ना जारी रखे

