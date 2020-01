कांग्रेस ने एमपी में जो किया उससे बढ़ गई है महाराष्ट्र में टेंशन ?

भोपाल. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों कांग्रेस के सेवादल का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। गुरुवार को शुरू हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब सेवादल के कार्यकर्ताओं को एक किताब बांटी गई। सेवादल के प्रशिक्षण शिविर वीर सावरकर पर की गई टिप्पणियों से विवाद बढ़ गया है। इस विवाद के कारण मध्यप्रदेश के सियासत गर्म है उसके साथ-साथ ही महाराष्ट्र की सरकार में भी टेंशन बढ़ गई है।

किताब में सावरकर को लेकर विवादित टिप्पणी

इस प्रशिक्षण शिविर में 'वीर सावरकर, कितने वीर' के नाम से एक बुकलेट बांटी गई है। इस बुकलेट में सावरकर और गोड़से को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है। हालांकि कांग्रेस सेवादल ने कहा कि किताब में डॉमिनिक लापिए और लैरी कॉलिन्स की किताब 'फ्रीडम एट मिडनाइट' में दिए गए तथ्यों को लिया गया है। इस किताब में वीर सावरकर के नाथूराम गोडसे के साथ समलैंगिक संबंध बताए गए हैं।

Sanjay Raut , Shiv Sena on a statement in Congress Seva Dal booklet 'Godse&Savarkar had a physical relationship': Veer Savarkar was a great man and will remain a great man. A section keeps talking against him,it shows the dirt in their mind,whoever they might be pic.twitter.com/Yv3aLJjraC