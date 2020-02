कमलनाथ और सिंधिया में बढ़ा 'पंगा', मीटिंग के बाद ज्योतिरादित्य हुए 'सॉफ्ट' तो सीएम ने दिखाए तेवर

भोपाल/ मध्यप्रदेश कांग्रेस में अभ पंगा बढ़ गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच तनातनी बढ़ गई है। समन्वय समिति की बैठक के बाद सीएम कमलनाथ ने भी तेवर दिखाए हैं। हालांकि बीच में मीटिंग छोड़कर गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने थोड़ी नरमी जरूर दिखाई है। लेकिन बैठक के बाद कमलनाथ के रुख को देखकर तो यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है।

दरअसल, मध्यप्रदेश सरकार गठन के बाद से ही कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट की लड़ाई अब सार्वजनिक हो गई है। दोनों पक्ष के लोग बयानों के जरिए वार करते रहे हैं। लेकिन इस बार कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया खुलकर सामने आ गए हैं। मध्यप्रदेश दौरे के दौरान सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों के समर्थन में कमलनाथ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की बात कही थी। उसके बाद सीएम कमलनाथ ने सोनिया गांधी से ज्योतिरादित्य की शिकायत की थी।

पहली ही बैठक में खटपट

कुछ महीने पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार और सगठन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक समन्यवय समिति का गठन किया था। मध्यप्रदेश में इसमें सात लोग थे। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, मंत्री जीतू पटवारी, कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया और मीनाक्षी नटराजन थी। इसके गठन के बाद दिल्ली में सीएम कमलनाथ के आवास पर पहली बैठक आयोजित की गई थी।



मीटिंग छोड़कर चले गए सिंधिंया

मीटिंग में समन्वय समिति के सभी लोग पहुंचे थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया मीटिंग शुरू होने के कुछ देर बाद ही वहां से निकल गए। इसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि सीएम के साथ उनकी तनातनी बढ़ गई। लेकिन बैठक समाप्त होने के बाद बाहर निकले दीपक बाबरिया ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। पहले से उनका कहीं कार्यक्रम तय था। जिसकी जानकारी उन्होंने पहले ही दे दी थी। इसलिए वो बैठक से बाहर गए।

Congress leader Jyotiraditya Scindia: It was a productive meeting and we will take forward the work positively. (file pic) https://t.co/QGJOijkNW4 pic.twitter.com/5GgAFqgccT

हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीटिंग के बाद बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह काफी प्रॉडक्टिव मीटिंग थी। हम सकारात्मक रूप से काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

#WATCH Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath on being asked about Congress leader Jyotiraditya Scindia's statement of taking to streets over not fulfilling the state government's promise of waiving off farmers loan in the state: Toh utar jayein. pic.twitter.com/zg329BJSw0