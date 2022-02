सबसे ज्यादा 1570 गे लोगों का शहर, यहां फीमेल सेक्स वर्कर्स भी सबसे ज्यादा संख्या में

पुरुषों से संबंध बनाने वाले पुरुष की संख्या सबसे ज्यादा

सोसायटी की रिपोर्ट के अनुसार जो पुरुष एक-दूसरे से संबंध बनाते हैं, उन्हें MSM (Men who have Sex with Men) कहा जाता है. गे के मामलों में इंदौर पहले नंबर पर है. GAY के मामलों में मध्यप्रदेश में ग्वालियर दूसरे, जबलपुर तीसरे और राजधानी भोपाल चौथे नंबर पर है. रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें अधिकांश आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं. कई तो ऐसे हैं, जिनके बच्चे और भरा-पूरा परिवार भी है.