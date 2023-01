पढ़ें, नवजात शिशु को मुंह में दबाकर घूम रहा था कुत्ता

आठनेर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सातनेर गांव में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ग्राम के बीच स्थित एक नदी के झाडिय़ों में अज्ञात नवजात शिशु पड़ा मिला। जिसे एक कुत्ता अपने मुंह में दबाकर पूरे गांव में घूम रहा था।

The dog was roaming around with the newborn baby in its mouth