Bhopal Breaking: पॉश कॉलोनी में रात को दरवाजा तोड़ घर में घुसे चोर, सीसीटीवी में भागते हुए कैद

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के जाटखेड़ी क्षेत्र में स्थित शहर के सबसे बड़े कवर्ड कैंपस रुचि लाइफ स्केप्स ruchi life scapes में सोमवार मंगलवार की रात चोरों The Fearless thiefs ने धावा बोला, और एक फ्लेट से चोरी करके भाग गए। वहीं इस चोरों के भागने के फुटेज cctv footage सोसाइटी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गए।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल bhopal police. bhopal crime ...

लोगों के अनुसार लगातार असुरक्षा insecurity का शिकार हो रहे रुचि लाइफ स्केप्स ruchi life scapes bhopal से कई बार चोरी या रात में वारदातों incident की कोशिशों की बातें सामने आने के बाद भी पुलिस इस ओर ध्यान action देती नहीं दिख रही है।

वहीं किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं करने से अपराधियों के हौंसले बुलंद बने हुए हैं, ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली The Fearlessthiefs of bhopal पर सवाल पैदा होने शुरू हो गए हैं।

पुलिस पर मिली भगत का शक Police suspect ...

सोसाइटी के कुछ रहवासियों ने नाम न छापने की शर्त पर पुलिस पर ही वारदात में कमिशन बनाने का शक जताया है।

उनके अनुसार सोसाइटी में ही 2 से 4 माह में या तो कोई वारदात होती है या वारदात insecurity in Bhopal की कोशिश की जाती है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस की ओर से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता। जिसके चलते बदमाश प्रवृत्ति के लोग बेखौफ होते जा रहे हैं।

कुछ रहवासियों का तो यहां तक कहना है कि पुलिस MP Police की कार्यप्रणाली को देख कर ऐसा लगता है मानों पुलिस खुद अपराधियों से मिली हुई हो और हर वारदात पर उसका कमिशन फिक्स हो। तभी तो सोसाइटी The Fearless thiefs of bhopal में होने वाली वारदातों का आज तक खुलासा नहीं हो सका है और न ही पुलिस की ओर से इस ओर ध्यान दिया जाता है।

इस संबंध में यह तक कहा जा रहा है कि चुंकि सोसाइटी में रहने वाले पैसों के मामले में काफी सक्षम हैं। अत: ये संदेह भी पैदा होता है कि पुलिस इसी कारण तो कहीं यहां वारदातों करने वालों को संरक्षण तो नहीं दे रही है ताकि वारदात में अच्छा माल मिलने पर उसे भी अच्छा कमिशन मिल सके।

Todays incident ऐसे समझें पूरा मामला...

सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे रुचि लाइफ स्केप्स कैंपस के ए:7/302 में रहने वाले डॉ. राहुल चतुर्वेदी के घर में चोरों ने हमला बोला, बताया जाता है इस दौरान वे घर पर नहीं थे।

ऐसे में चोर The Fearless thiefs of bhopal उनके घर दरवाजा तोड़कर घुसे। यहां चोरों ने बेडरुम का गेट तोड़ने के अलावा अलमारियों को भी तोड़ा, और उसमें मिले सामान को लेकर भाग गए। सुबह घटना की जानकारी होने पर पड़ोसियों के द्वारा इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई।

चोरी में कितना सामान गया है ये अभी साफ नहीं हो सका है, इसका कारण ये है कि अभी डॉ. चतुर्वेदी यहां मौजूद नहीं हैं। वहीं चोरी के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के बाद सोसाइटी के सीसीटीवी के फुटेज खंगालने पर चोरों The Fearless thiefs of bhopal के भागते हुए का फुटेज मिला है। जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करने का विचार बना रही है।

वहीं फुटेज में करीब 3 चोर कंधों पर सामान लेकर भागते साफ दिख रहे हैं। यह ए:7 बिल्डिंग चुंकि सोसाइटी के सबसे कोने में हैं अत: माना जा रहा है कि चोर The Fearless thiefs of bhopal शायद सोसाइटी की दीवार फांद कर यहां तक पहुंचे थे।

सीसीटीवी में भी ये चोर सोसाइटी के पीछे की ओर दीवार की ओर भागते दिख रहे हैं।

MP Police Under suspicion : मिली भगत का शक:

चोरी को देखकर माना जा रहा है कि शायद चोरों ने पहले इस फ्लेट की रेकी की होगी या उन्हें किसी ने इस संबंध में जानकारी दी होगी। तभी वे सीधे मकान The Fearless thiefs of bhopal में पहुंच कर दरवाजा तोड़ सके।

पूर्व में भी हुई सोसाइटी में वारदातों को लेकर ये शक हमेशा पैदा होता रहा है। लेकिन इस बार भी ऐसी वारदात कई तरह के सवालों को पैदा कर रही है।

पुलिस की मिली भगत तो नहीं!...

इससे पहले भी सोसाइटी में कई तरह की वारदातें हो चुकीं हैं। लेकिन हर बार या तो पुलिस केवल The Fearless thiefs of bhopal खानापूर्ति कर लेती है, या कार्रवाई कर रहे हैं कह कर रहवासियों को शांत कर देती है।

लगातार हो रही इस तरह की वारदातें The Fearless thiefs of bhopal और पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, पुलिस पर ही संदेह पैदा कर रहा है। क्योंकि न तो यहां कभी पुलिस राउंड लेती दिखती है और न ही इस ओर आती हुई।

पहले भी हो चुकीं हैं वारदात...

अभी कुछ समय पहले ही रुचि स्केप्स लाइफ में कुछ लोग रात को कार लेकर घुस आए थे और एक बुजूर्ग दंपति के घर लातों से दरवाजें मारने लगे, लेकिन जब कोई बाहर नहीं आया तो वे वापस जाने को मजबूर हो गए थे।

इस दौरान रात करीब 3.30 बजे कुछ युवक लाल रंग की कार से रुचि लाइफ के अपार्टमेंट वाले एरिया में जा पहुंचे। यहां बी-5 में रहने वाले एक बुजूर्ग दंपत्ति का दरवाजा इन लोगों ने जमकर बजाया, ऐसे में अचानक रात के समय अपने दरवाजे पर ऐसे किसी के लात घूसे मारने की आवाजें सुनकर यहां रहने वाले बुजूर्ग दंपत्ति डर गए।

जिस पर उन्होंने अपनी ही मंजिल पर रहने वाले पड़ोसी को फोन कर इस संबंध में जानकारी दी। जिस पर पड़ोसी जैसे तैसे बाहर आए और नीचे आते ही दो युवकों को पकड़ लिया। इसी दौरान कॉलोनी का सिक्योरिटी इंचार्ज भी वहां आ गया।

जिसके बाद युवकों से पूछताछ की गई तो वे एक नई ही कहानी बताने लगे कि हमारी कोई दोस्त यहीं कहीं रहती है। उसे ढूंढने आए थे। जिसके बाद ये दोनों युवक जैसे तैसे करके अपनी लाल कार में वहां से चले गए।