बैल बाजार में मैदान खाली फिर भी सड़क पर लग रहा सब्जी बाजार

सदर में लगने वाला साप्ताहिक हाट बाजार सड़क के किनारे ही लग रहा हैं। जबकि सदर में बाजार लगाने के लिए बैल बाजार का मैदान सालों से खाली पड़ा है, लेकिन नगरपालिका साप्ताहिक बाजार को मैदान में आज तक शिफ्ट नहीं कर पाई है।

The ground is empty yet the vegetable market on the road