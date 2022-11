मध्यप्रदेश में भी पेसा अधिनियम, जानिए क्या है यह एक्ट

What is the PESA Act?- मध्यप्रदेश में 15 नवंबर मंगलवार से लागू हो जाएगा पेसा एक्ट...। आदिवासियों के बढ़ जाएंगे अधिकार...।

भोपाल Updated: November 14, 2022 12:20:36 pm

भोपाल। मध्यप्रदेश में 15 नवंबर मंगलवार से पेसा एक्ट लागू हो जाएगा। यह पेसा अधिनियम (PESA Act) जनजातीय गौरव दिवस के दिन लागू होगा। इसे लागू करने की घोषणा काफी पहले की जा चुकी है। जानिए क्या है पेसा एक्ट...।

