MP में कल नहीं होगा फ्लोर टेस्ट! बजट सत्र की कार्यसूची में जिक्र तक नहीं

भोपाल। मध्य प्रदेश में राजनीतिक political drama in mp उठा पटक के बीच कल यानि सोमवार से होने वाले बजट सत्र Budget session की कार्यसूची रविवार देर शाम जारी कर दी गई। लेकिन इस कार्यसूची के जारी होते ही राजनीति के गलियारों में हड़कंप मच गया।

दरअसल इस कार्यसूची में सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि कार्य सूची में फ्लोर टेस्ट का Not even mentioning floor test जिक्र तक नहीं है। इस सूची के अनुसार, सोमवार को सबसे पहले राज्यपाल का विधानसभा में अभिभाषण होगा।

ज्ञात हो भाजपा BJP लगातार फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस Congress leaders के नेता इस परिस्थिति में भी बहुमत सिद्ध करने का दावा कर रहे हैं।

देर रात मिले राज्यपाल से...

सामने आ रही जानकारी के अनुसार बजट सत्र की कार्यसूची से नाराजगी political crisis in mp के चलते नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव देर रात एक बार फिर राज्यपाल Governor लालजी टंडन से मिले, यहां उन्होंने कार्यसूची में विश्वासमत शामिल नहीं किये जाने पर की शिकायत की।

दुख की बात है की कार्यसूची में फ्लोर टेस्ट को शामिल नहीं किया गया। यह पूरी तरह से असंवैधानिक Unconstitutional है। हम राज्यपाल को ज्ञापन देने आए हैं, कि आपके स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन हुआ है। इसके बारे में आप कोई व्यवस्था दें क्योंकि इससे पहले इस तरह की कोई स्थिति पैदा नहीं हुई। राज्यपाल के पास सारी संवैधानिक शक्तियां हैं। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही इस पर कदम उठाया जाएगा। सरकार लगातार फ्लोर टेस्ट से बचने की कोशिश कर रही है।

- गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष

इधर, सामने आ रही जानकारी के अनुसार विश्वासमत vote of confidence पर कल मतदान नहीं होने के कारण ज्योतिरादित्य jyotiraditya scindia सिंधिया जी का भोपाल आने का कार्यक्रम निरस्त हो गया है।

राज्यपाल को लिखा पत्र, कहा- बटन दबाकर नहीं होगा मतदान...

वहीं दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम के बीच खबर आ रही है कि प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन Lalji Tandon ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा है कि फ्लोर टेस्ट होने की स्थिति में बटन दबाकर मतदान नहीं होगा। उन्होंने कहा ‌कि इस दौरान सभी विधानसभा सदस्य हाथ उठाकर ही अपना मत दर्ज करवाएंगे।

ऐसे समझें पूरा मामला

दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक संकट चल रहा है। इस बीच सोमवार से होने वाले बजट सत्र की कार्यसूची जारी हो चुकी है, लेकिन बजट सत्र के पहले दिन की कार्यसूची में कही भी फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं किया गया है। इस सूची के अनुसार, इस दिन सबसे पहले राज्यपाल का विधानसभा में अभिभाषण होगा। बता दें, बीजेपी नेता लगातार फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं. वहीं कांग्रेस नेता इस परिस्थिति में बहुमत सिद्ध करने का दावा कर रहे हैं।

Madhya Pradesh: The list of business of the State Assembly for tomorrow has schedule for Governor Lalji Tandon's address and Motion of Thanks towards the Governor's address. It does not mention the floor test. pic.twitter.com/3oreHrWnjP